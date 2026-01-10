В Новосибирске начали действовать повышенные штрафы для водителей

В Новосибирске с начала января вступили в силу повышенные штрафы для автомобилистов. Об изменениях ранее сообщили КП-Новосибирск в новосибирском отделении Федерации автовладельцев России.
С 1 января штрафы увеличили в полтора раза, а привычную скидку в 50% за быструю оплату отменили. Теперь при оплате в установленный срок действует скидка в 25%.
Как сообщил глава новосибирского отделения Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков, штраф за превышение скорости на 20−40 км/ч вырос с 500 до 800 рублей. С учетом скидки водителю придется заплатить 565 рублей. За превышение скорости на 40−60 км/ч штраф составляет от 1,5 до 2,5 тысячи рублей, а максимальное наказание за превышение скорости теперь превышает 7,5 тысячи рублей.
Также увеличились штрафы за непристегнутый ремень безопасности и проезд на запрещающий сигнал светофора — до 1,5 тысячи рублей. Повторное отсутствие полиса ОСАГО обойдется водителю в сумму от 3 до 5 тысяч рублей. За управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрен штраф от 30 до 45 тысяч рублей.