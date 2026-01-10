В Новосибирске с 9 по 12 января массово вывозят снег и чистят тротуары

С 9 по 12 января 2026 года в Новосибирске проходит массовая уборка снега. Коммунальщики работают на улицах, во дворах и на тротуарах после сильных снегопадов.
«Городские власти обращаются к автовладельцам с просьбой воздержаться от парковки на указанных улицах в дни уборки. По возможности рекомендуется оставлять номер телефона под лобовым стеклом для оперативной связи», — сообщают в мэрии.
Коммунальщики будут выравнивать дороги, убирать снег роторами, вывозить его, расчищать пешеходные зоны и обрабатывать асфальт противогололёдными средствами. Например, в Кировском районе уборка пройдёт на Новогодней улице и на Бугринском мосту, в Центральном — на Красном проспекте и Ипподромской магистрали.
Полный список улиц и график работ можно найти на сайте мэрии.