В Новосибирске с 9 по 12 января массово вывозят снег и чистят тротуары

Работы по расчистке и вывозу снега будут проводиться во всех районах с привлечением спецтехники и бригад.

Источник: Om1 Новосибирск

С 9 по 12 января 2026 года в Новосибирске проходит массовая уборка снега. Коммунальщики работают на улицах, во дворах и на тротуарах после сильных снегопадов.

«Городские власти обращаются к автовладельцам с просьбой воздержаться от парковки на указанных улицах в дни уборки. По возможности рекомендуется оставлять номер телефона под лобовым стеклом для оперативной связи», — сообщают в мэрии.

Коммунальщики будут выравнивать дороги, убирать снег роторами, вывозить его, расчищать пешеходные зоны и обрабатывать асфальт противогололёдными средствами. Например, в Кировском районе уборка пройдёт на Новогодней улице и на Бугринском мосту, в Центральном — на Красном проспекте и Ипподромской магистрали.

Полный список улиц и график работ можно найти на сайте мэрии.