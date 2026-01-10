Мечту 6-летнего сына героя СВО из Хабаровска помогли осуществить пожарные МЧС России

«Алеша постоянно смотрит фильмы про спасателей, особенно ему нравится “Пять минут тишины”. Рисунки рисует про МЧС, играет в спасателей и пожарных, меня спасает, На “Елку желания” Алеша написал, что мечтает познакомиться со спасателями, узнать, как они работают, посмотреть их технику. Он на улице, если видит сотрудников в форме МЧС или пожарную машину, очень эмоционально реагирует: “Мама, смотри, МЧС, вон пожарная машина!”. У него большой интерес к этому. Когда нам позвонили и сказали, что ваш шар сняли с ёлки, мы не ожидали, это было так волнительно. До сих пор не верится. Спасибо всем огромное! Мой сын просто в восторге!», — рассказала мама Евгения.