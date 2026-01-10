Мечту 6-летнего сына героя СВО из Хабаровска помогли осуществить пожарные МЧС России

Юному хабаровчанину давно хотелось узнать побольше о работе сотрудников чрезвычайного ведомства. Его шар оказался на «Елке желания», организованной региональным отделением фонда «Защитники Отчества». Помог исполнить мечту вице-губернатор Хабаровского края Артем Мельников совместно с сотрудниками Специализированной пожарно-спасательной части (СПСЧ) МЧС России, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
«Алеша постоянно смотрит фильмы про спасателей, особенно ему нравится “Пять минут тишины”. Рисунки рисует про МЧС, играет в спасателей и пожарных, меня спасает, На “Елку желания” Алеша написал, что мечтает познакомиться со спасателями, узнать, как они работают, посмотреть их технику. Он на улице, если видит сотрудников в форме МЧС или пожарную машину, очень эмоционально реагирует: “Мама, смотри, МЧС, вон пожарная машина!”. У него большой интерес к этому. Когда нам позвонили и сказали, что ваш шар сняли с ёлки, мы не ожидали, это было так волнительно. До сих пор не верится. Спасибо всем огромное! Мой сын просто в восторге!», — рассказала мама Евгения.
В пожарную часть Алеша приехал не с пустыми руками, привез свои рисунки «МЧС спасает нашу жизнь!». Их сразу разместили на выставке детских рисунков, которая в канун Дня спасателя была открыта в подразделении. Начальник СПСЧ Никита Велигжанин отметил, что интерес подрастающего поколения к профессии спасателя, пожарного очень радуют профессионалов, а исполнение желаний к Новому году объединяет сердца людей, даря радость детям и сохраняя их веру в волшебство. Такие события сильнее помогают понять, что всё реально и чудеса возможны.
В СПСЧ Алеша увидел, как оперативно пожарные выезжают на реальный вызов, примерил их боевую одежду. С очень серьезным видом осмотрел технику, изучил кнопки управления в кабинах, попробовал поуправлять машинами. А так как часть не простая, а специализированная, то в арсенале сотрудников не только машины, предназначенные для тушения огня, но и катер, беспилотные летательные аппараты и другая техника. Ещё мальчик потренировался держать пожарный ствол, оказывать первую помощь пострадавшему. Кроме экскурсии ребенок очень был рад подарку — теперь у него есть своя пожарная машина. Она хоть и игрушечная, но в ней всё по-настоящему, и воду набирает, и сирену включает.
Алёша интересуется не только работой МЧС России, но и хоккеем. Вице-губернатор Хабаровского края подарил ему профессиональную хоккейную клюшку.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что дети из Хабаровского края направили 317 заявок на участие во Всероссийской акции «Елка желаний» (6+). Среди них — 147 запросов на материальные подарки, 44 нематериальных желания и 126 заявок в формате подарка-сюрприза.