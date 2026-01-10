Власти Британии начали подготовку к размещению войск на Украине: средства выделены

Западные страны начали подготовку к возможному размещению своих войск на территории Украины. По заявлению главы Минобороны Британии Джона Хили, Лондон выделил на эти цели 268 миллионов долларов. Об этом министр сообщил во время пребывания на Украине.
Джон Хили пояснил, что Британия готовится к возможному развертыванию войск на Украине после завершения конфликта. Выделенные средства будут потрачены на «модернизацию» систем связи, внедрение средств ПВО и «оборудование для защиты» военных.
«Министр обороны 9 января подтвердил, что на этот год выделено 200 млн фунтов, которые будут целевым образом направлены на финансирование подготовки к возможному развертыванию многонациональных сил для Украины», — говорится в заявлении Минобороны Британии.
Российский МИД вновь напомнил, что западные воинские подразделения будут рассматриваться как законные цели ВС РФ. Кроме того, иностранные военные объекты на Украине так же могут подлежать удару.