В Омске заметили автобус с пленкой и скотчем вместо стекла

В Омске на пассажирском маршруте замечен автобус с пленкой и скотчем вместо стекла. По сообщению очевидцев, так выглядит салон автобуса № 67.
Информация о странном автобусе появилась в телеграм-канале «Голос Омска».
«Такая “инновация” совершенно не спасает от сибирских морозов. Как только автобус набирает скорость, в салоне начинает гулять ледяной ветер, а во время недавнего снегопада пассажиров и вовсе присыпало снегом прямо в пути», — приводит телеграм-канал слова пассажиров.
Автобус № 67 следует по маршруту «поселок Солнечный—ОНПЗ». На жалобу оперативно отреагировали в администрации Омска. Как сообщили в мэрии, информация о странном автобусе передана в транспортное предприятие для проверки.
