В Новосибирске вакцинацию от ВПЧ сделают бесплатной с 2027 года

В Новосибирской области, как и в других регионах России, вакцинацию от вируса папилломы человека (ВПЧ) планируют включить в национальный календарь прививок с 2027 года. В случае принятия решения прививки станут бесплатными для населения. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, пишет ТАСС.
По его словам, официальное включение вакцины в календарь профилактических прививок запланировано на 2027 год, а необходимые законодательные изменения предстоит принять уже в 2026 году. Депутат отметил, что речь идёт о значимом шаге в развитии системы профилактики заболеваний.
В интервью ТАСС Сергей Леонов подчеркнул, что для граждан вакцинация будет проводиться бесплатно, однако для государства реализация программы потребует дополнительных финансовых вложений. При формировании федерального бюджета на 2027 год и последующие периоды планируется предусмотреть средства на закупку вакцин и организацию иммунизации.
Парламентарий также обратил внимание на медицинскую значимость прививки от ВПЧ. По его словам, вакцинация является важным инструментом профилактики онкологических заболеваний, прежде всего рака шейки матки, и медицинское сообщество давно выступает за её включение в национальный календарь. Он добавил, что подготовка к этому уже ведётся, созданы производственные мощности, а научные вопросы по вакцине решены.
Вирус папилломы человека остаётся одной из самых распространённых инфекций, передающихся половым путём. Он может вызывать как доброкачественные новообразования, так и онкологические заболевания у женщин и мужчин.