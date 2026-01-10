В Новосибирске вакцинацию от ВПЧ сделают бесплатной с 2027 года

Парламентарий также обратил внимание на медицинскую значимость прививки от ВПЧ. По его словам, вакцинация является важным инструментом профилактики онкологических заболеваний, прежде всего рака шейки матки, и медицинское сообщество давно выступает за её включение в национальный календарь. Он добавил, что подготовка к этому уже ведётся, созданы производственные мощности, а научные вопросы по вакцине решены.