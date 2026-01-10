Не для каждого организма: Врач раскрыла, кому контрастный душ может стоить здоровья

Большая часть исследований о пользе контрастных процедур проводилась среди профессиональных спортсменов. У них такой душ ускоряет восстановление мышц после нагрузок и снижает ощущение усталости по сравнению с обычным отдыхом. Однако для обычных людей эффект работает не всегда одинаково.
При резкой смене температур сердечно-сосудистая система испытывает серьёзную нагрузку. Тепло увеличивает потребность сердца в кислороде, холод усиливает его ударную работу, а сам контраст вызывает выброс адреналина и уменьшает объём плазмы крови. Поэтому для людей с заболеваниями сердца и сосудов такие процедуры могут быть небезопасны.
При этом исследования с участием здоровых людей показали, что регулярный контрастный душ может снижать количество больничных и субъективно улучшать самочувствие. Если человек не имеет хронических заболеваний, чувствует бодрость после процедуры и отмечает уменьшение мышечных болей, серьёзных противопоказаний к такой практике нет.
Ранее Life.ru писал, что российским любителям моржевания напомнили о серьёзных рисках экстремального закаливания. Людям с тяжёлой гипертонией, атеросклерозом и некомпенсированным диабетом ледяная вода противопоказана. Перед такими практиками важно стабилизировать состояние и действовать только под контролем специалиста.
