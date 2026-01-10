Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Не для каждого организма: Врач раскрыла, кому контрастный душ может стоить здоровья

Контрастный душ, который многие считают простым способом взбодриться и укрепить здоровье, может быть опасен для сердца. Кардиолог клиники DocMed Валерия Тхорикова объяснила в беседе с порталом Здоровье Mail, в каких случаях чередование горячей и холодной воды действительно помогает организму, а когда превращается в рискованное испытание.

Источник: Life.ru

Большая часть исследований о пользе контрастных процедур проводилась среди профессиональных спортсменов. У них такой душ ускоряет восстановление мышц после нагрузок и снижает ощущение усталости по сравнению с обычным отдыхом. Однако для обычных людей эффект работает не всегда одинаково.

При резкой смене температур сердечно-сосудистая система испытывает серьёзную нагрузку. Тепло увеличивает потребность сердца в кислороде, холод усиливает его ударную работу, а сам контраст вызывает выброс адреналина и уменьшает объём плазмы крови. Поэтому для людей с заболеваниями сердца и сосудов такие процедуры могут быть небезопасны.

При этом исследования с участием здоровых людей показали, что регулярный контрастный душ может снижать количество больничных и субъективно улучшать самочувствие. Если человек не имеет хронических заболеваний, чувствует бодрость после процедуры и отмечает уменьшение мышечных болей, серьёзных противопоказаний к такой практике нет.

Ранее Life.ru писал, что российским любителям моржевания напомнили о серьёзных рисках экстремального закаливания. Людям с тяжёлой гипертонией, атеросклерозом и некомпенсированным диабетом ледяная вода противопоказана. Перед такими практиками важно стабилизировать состояние и действовать только под контролем специалиста.

Главные материалы о лечении, профилактике и заботе о себе — читайте в разделе «Здоровье» на Life.ru.