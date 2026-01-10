Не для каждого организма: Врач раскрыла, кому контрастный душ может стоить здоровья

При этом исследования с участием здоровых людей показали, что регулярный контрастный душ может снижать количество больничных и субъективно улучшать самочувствие. Если человек не имеет хронических заболеваний, чувствует бодрость после процедуры и отмечает уменьшение мышечных болей, серьёзных противопоказаний к такой практике нет.