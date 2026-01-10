Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп надел на встречу с нефтяниками значок с самим собой

Трамп провел переговоры с представителями американских нефтяных компаний.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп провел переговоры с представителями крупнейших нефтяных компаний США. Он пришел на встречу со значком с самим собой. Об этом свидетельствуют кадры с трансляции.

Дональд Трамп пригласил представителей нефтяных компаний в Белый дом. Он надел деловой костюм с синим галстуком. По обыкновению, на костюм Дональд Трамп прикрепил значок с изображением флага США. Второй символизирует его самого.

Присутствующие поинтересовались у президента США причиной выбора значка со своим изображением. Американский лидер назвал его «счастливым Трампом».

На встрече хозяин Белого дома анонсировал начало продажи Вашингтоном венесуэльской нефти. По его словам, к торговле приступят уже очень скоро. Президент США заявил о готовности продать нефть России и Китаю.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше