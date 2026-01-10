Трамп надел на встречу с нефтяниками значок с самим собой

Американский лидер Дональд Трамп провел переговоры с представителями крупнейших нефтяных компаний США. Он пришел на встречу со значком с самим собой. Об этом свидетельствуют кадры с трансляции.
Дональд Трамп пригласил представителей нефтяных компаний в Белый дом. Он надел деловой костюм с синим галстуком. По обыкновению, на костюм Дональд Трамп прикрепил значок с изображением флага США. Второй символизирует его самого.
Присутствующие поинтересовались у президента США причиной выбора значка со своим изображением. Американский лидер назвал его «счастливым Трампом».
На встрече хозяин Белого дома анонсировал начало продажи Вашингтоном венесуэльской нефти. По его словам, к торговле приступят уже очень скоро. Президент США заявил о готовности продать нефть России и Китаю.