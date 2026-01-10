Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Первая рабочая неделя в году начнётся с мощной метели в Омской области

В выходные ожидается туман.

Сейчас в Ричмонде: +18° 3 м/с 77% 762 мм рт. ст. +13°
Источник: Om1 Омск

На оставшихся новогодних выходных в Омской области будет туманно и снежно, а первая рабочая неделя в году начнётся с непогоды. Прогноз погоды на три дня опубликовали синоптики Обь-Иртышского УГМС.

В субботу, 10 января, днём ожидается −7…-12 градусов. По северу региона местами пройдёт небольшой снег, в южной части — без осадков. На дорогах местами гололедица и снежный накат, в отдельных районах — туман. Атмосферное давление ночью будет слабо падать, днём — расти.

В воскресенье, 11 января, осадков не ожидается, но ночью и утром возможны туман и изморозь. Температура ночью составит −14…-19 градусов, по северу местами до −26 градусов; днём — −9…-14 градусов. На дорогах сохранится снежный накат и гололедица.

В понедельник, 12 января, ночью местами пройдёт умеренный снег, ожидается туман и изморозь. Температура ночью −12…-17 градусов, по северо-востоку до −19 градусов, днём −6…-11 градусов. Возможны метели и усиление ветра до 17 м/с, на дорогах — снежные заносы и накат.