Первая рабочая неделя в году начнётся с мощной метели в Омской области

На оставшихся новогодних выходных в Омской области будет туманно и снежно, а первая рабочая неделя в году начнётся с непогоды. Прогноз погоды на три дня опубликовали синоптики Обь-Иртышского УГМС.
В субботу, 10 января, днём ожидается −7…-12 градусов. По северу региона местами пройдёт небольшой снег, в южной части — без осадков. На дорогах местами гололедица и снежный накат, в отдельных районах — туман. Атмосферное давление ночью будет слабо падать, днём — расти.
В воскресенье, 11 января, осадков не ожидается, но ночью и утром возможны туман и изморозь. Температура ночью составит −14…-19 градусов, по северу местами до −26 градусов; днём — −9…-14 градусов. На дорогах сохранится снежный накат и гололедица.
В понедельник, 12 января, ночью местами пройдёт умеренный снег, ожидается туман и изморозь. Температура ночью −12…-17 градусов, по северо-востоку до −19 градусов, днём −6…-11 градусов. Возможны метели и усиление ветра до 17 м/с, на дорогах — снежные заносы и накат.