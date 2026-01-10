В Новосибирске расширили меры по улучшению экологической обстановки

Одной из основных причин грязи и пыли в городе власти называют парковку автомобилей на газонах. Для борьбы с этим явлением в Новосибирске применяют комплексный подход. Нарушителей правил благоустройства фиксируют с помощью системы «ПаркНет-М», которую начали использовать в прошлом году. Кроме того, для защиты газонов, дворов и пешеходных зон в городе закупили 5 тысяч бетонных антипарковочных полусфер. Такие ограничители помогают разделить проезжую часть и тротуары, обезопасить детские площадки и предотвратить разрушение зеленых зон.