В Новосибирске расширили меры по улучшению экологической обстановки

В Новосибирске за последний год усилили работу по улучшению экологической обстановки и снижению запыленности, которая долгое время вызывала недовольство горожан. Эта проблема была одной из ключевых на момент вступления Максима Кудрявцева в должность мэра.
Одной из основных причин грязи и пыли в городе власти называют парковку автомобилей на газонах. Для борьбы с этим явлением в Новосибирске применяют комплексный подход. Нарушителей правил благоустройства фиксируют с помощью системы «ПаркНет-М», которую начали использовать в прошлом году. Кроме того, для защиты газонов, дворов и пешеходных зон в городе закупили 5 тысяч бетонных антипарковочных полусфер. Такие ограничители помогают разделить проезжую часть и тротуары, обезопасить детские площадки и предотвратить разрушение зеленых зон.
Параллельно в городе ведется масштабная работа по восстановлению газонов. В прошлом году на эти цели выделили 135 млн рублей, из которых 20 млн направили в Советский район. В мэрии подчеркивают, что отсутствие травяного покрова — это не только эстетическая проблема: разрушенные газоны становятся источниками пыли и грязи, особенно в сухую погоду.
Для снижения запыленности активно задействована и коммунальная техника. Дорожно-эксплуатационные управления смывают грязь к обочинам, после чего ее убирают вакуумно-подметальные машины. Тротуары очищают с помощью мини-пылесосов. Отдельное внимание уделяют остановочным павильонам и улично-дорожной сети — их приводят в порядок в периоды повышенной нагрузки на город, в том числе перед массовыми мероприятиями.