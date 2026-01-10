Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске расширили меры по улучшению экологической обстановки

Благодаря этому снизилась запыленность города.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске за последний год усилили работу по улучшению экологической обстановки и снижению запыленности, которая долгое время вызывала недовольство горожан. Эта проблема была одной из ключевых на момент вступления Максима Кудрявцева в должность мэра.

Одной из основных причин грязи и пыли в городе власти называют парковку автомобилей на газонах. Для борьбы с этим явлением в Новосибирске применяют комплексный подход. Нарушителей правил благоустройства фиксируют с помощью системы «ПаркНет-М», которую начали использовать в прошлом году. Кроме того, для защиты газонов, дворов и пешеходных зон в городе закупили 5 тысяч бетонных антипарковочных полусфер. Такие ограничители помогают разделить проезжую часть и тротуары, обезопасить детские площадки и предотвратить разрушение зеленых зон.

Параллельно в городе ведется масштабная работа по восстановлению газонов. В прошлом году на эти цели выделили 135 млн рублей, из которых 20 млн направили в Советский район. В мэрии подчеркивают, что отсутствие травяного покрова — это не только эстетическая проблема: разрушенные газоны становятся источниками пыли и грязи, особенно в сухую погоду.

Для снижения запыленности активно задействована и коммунальная техника. Дорожно-эксплуатационные управления смывают грязь к обочинам, после чего ее убирают вакуумно-подметальные машины. Тротуары очищают с помощью мини-пылесосов. Отдельное внимание уделяют остановочным павильонам и улично-дорожной сети — их приводят в порядок в периоды повышенной нагрузки на город, в том числе перед массовыми мероприятиями.