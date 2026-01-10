Семь новых передвижных медкомплексов поступили в больницы Приангарья в 2025 году

IrkutskMedia, 10 января. В 2025 году в учреждения здравоохранения Иркутской области поступили семь новых передвижных медицинских комплексов высокой проходимости на базе автомобилей КАМАЗ. Техника закуплена за счёт средств областного бюджета для повышения доступности и качества первичной медико-санитарной и диагностической помощи, прежде всего в отдалённых и труднодоступных населённых пунктах региона, сообщает пресс-служба облправительства.
Поставка осуществлена в рамках регионального проекта по укреплению материально-технической базы медицинских организаций. На приобретение мобильных комплексов из бюджета Иркутской области было направлено более 280 млн рублей.
Новая спецтехника распределена между учреждениями, обслуживающими обширные и труднодоступные территории. Передвижной комплекс с флюорографом получила Черемховская городская больница № 1. Качугской, Боханской, Заларинской, Железногорской, Чунской и Усть-Кутской районным больницам передано по одному комплексу, оснащённому флюорографом и маммографом.
Мобильные медицинские комплексы позволяют проводить массовые профилактические обследования населения непосредственно на местах — в сёлах, деревнях и рабочих посёлках. Это особенно важно для раннего выявления социально значимых заболеваний, включая туберкулёз и онкологические патологии молочных желёз.
«Поставка этой техники — весомый вклад в развитие выездной формы работы и приближение специализированной диагностики к пациентам. Автомобили обладают высокой проходимостью, что критически важно для Приангарья. Благодаря приобретению передвижных комплексов, жителям даже самых отдаленных поселений не нужно преодолевать сотни километров до районного центра, чтобы пройти важнейшие скрининговые исследования. Это серьезный шаг в повышении эффективности диспансеризации и укреплении здоровья граждан», — отметил исполняющий обязанности министра здравоохранения Иркутской области Андрей Модестов.
Мобильные комплексы уже включены в графики плановых выездных обследований населения на 2026 год. Их использование позволит расширить охват профилактическими осмотрами и повысить эффективность работы системы здравоохранения в сельских и труднодоступных территориях.
Приобретение высокопроходимой медицинской автотехники также вносит вклад в реализацию масштабной программы профилактических осмотров населения, которая проводится в регионе в рамках федерального проекта «Здоровье для каждого», входящего в национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».
