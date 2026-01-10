Семь новых передвижных медкомплексов поступили в больницы Приангарья в 2025 году

«Поставка этой техники — весомый вклад в развитие выездной формы работы и приближение специализированной диагностики к пациентам. Автомобили обладают высокой проходимостью, что критически важно для Приангарья. Благодаря приобретению передвижных комплексов, жителям даже самых отдаленных поселений не нужно преодолевать сотни километров до районного центра, чтобы пройти важнейшие скрининговые исследования. Это серьезный шаг в повышении эффективности диспансеризации и укреплении здоровья граждан», — отметил исполняющий обязанности министра здравоохранения Иркутской области Андрей Модестов.