«Пожилая, больная женщина, чем-то неудовлетворенная»: Виктор Сухоруков рассказал, как относится к Алле Пугачевой

«Я эту певицу любил, Аллу Пугачеву. Много шума вокруг нее, много разговоров. Потом вдруг забывается, потом опять вспыхивает память. Вот тут дала большое интервью плохому журналисту — оно нашумело. Интервью домашнее, женское, меркантильное. Сегодня это пожилая, больная женщина, чем-то неудовлетворенная. Сегодня Алла Пугачева — это не та певица», — резюмировал актер в беседе с журналистами «Комсомолки».