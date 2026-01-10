«Пожилая, больная женщина, чем-то неудовлетворенная»: Виктор Сухоруков рассказал, как относится к Алле Пугачевой

Народный артист Виктор Сухоруков в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал, как относится к певице Алле Пугачевой. Он заметил, что сегодня много шума вокруг этой личности.
«Я эту певицу любил, Аллу Пугачеву. Много шума вокруг нее, много разговоров. Потом вдруг забывается, потом опять вспыхивает память. Вот тут дала большое интервью плохому журналисту — оно нашумело. Интервью домашнее, женское, меркантильное. Сегодня это пожилая, больная женщина, чем-то неудовлетворенная. Сегодня Алла Пугачева — это не та певица», — резюмировал актер в беседе с журналистами «Комсомолки».
Сухоруков отметил, что она могла бы добиться еще многого, если бы осталась в России. Но сделала свой выбор.
Напомним, Алла Пугачева уехала из России после начала СВО. Она уезжала со скандалом, обозвав своих фанатов «холопами и рабами». Но теперь все чаще говорит о возможности вернуться в РФ.
