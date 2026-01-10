Ричмонд
Соцфонд приступил к перерасчёту пенсий для российских матерей

Социальный фонд пересчитал пенсии для 400 тысяч российских матерей.

Источник: Комсомольская правда

В России в 2026 году проходит перерасчет пенсий для российских матерей. С января женщинам, растившим пять и более детей, могут изменить страховой стаж. Основную часть пенсий пересчитали без подачи заявления. Об этом рассказали в Социальном фонде, цитирует РИА Новости. Как утверждается, уже пересчитали пенсии для 400 тысяч российских матерей.

В Соцфонде уточнили, что сотрудники отделений сформировали списки многодетных женщин. На их основе совершают изменения в стаже.

«Социальный фонд России продолжает масштабную работу по повышению пенсий матерям, воспитавшим пять и более детей. На сегодняшний день перерасчет проведен уже в отношении 400 тысяч женщин», — говорится в уведомлении Соцфонда.

В России также определили список заболеваний, лечение которых будет предоставлено бесплатно. Всего выделено более 20 таких видов.