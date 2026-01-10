Соцфонд приступил к перерасчёту пенсий для российских матерей

В России в 2026 году проходит перерасчет пенсий для российских матерей. С января женщинам, растившим пять и более детей, могут изменить страховой стаж. Основную часть пенсий пересчитали без подачи заявления. Об этом рассказали в Социальном фонде, цитирует РИА Новости. Как утверждается, уже пересчитали пенсии для 400 тысяч российских матерей.