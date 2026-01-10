Ричмонд
«Страна рыдала бы»: Сухоруков пересказал возможный сценарий «Брата 3»

Сухоруков пересказал возможный сценарий «Брата 3».

Источник: Комсомольская правда

Народный артист РФ Виктор Сухоруков в интервью на Радио «Комсомольская правда» рассказал о возможном сценарии фильма «Брат 3». Идею фильма он в свое время предлагал режиссеру Алексею Балабанову.

По словам актера, он приходил к Балабанову с предложением продолжить культовую картину, используя современные технологии и архивные материалы.

«Сохранилось огромное количество кадров и от первого, и от второго фильма, ведь снимался и документальный фильм. Это можно было собрать», — цитирует Сухорукова KP.RU.

Актер поделился и замыслом сюжета возможного фильма. В центре истории должна была быть долгожданная встреча его героя с персонажем Сергея Бодрова-младшего.

«Он идет по набережной Финского залива на фоне заката, идет мне навстречу. Я уже вернулся — меня, по сюжету, мексиканцы запаковали в бочку с соляркой, и танкер привез в Петербург. Мы идем друг к другу, но встреча все время срывается», — рассказал артист.

Сухоруков отметил, что кульминацией картины могла бы стать эмоциональная сцена финального сближения героев.

«Мне кажется, страна рыдала бы. А он ведь уже ушел в Кармадон. И вдруг после всего этого он появляется живой», — добавил актер.

Напомним, представленный в 2024 году фильм «Брат 3», несмотря на название, никак не связан с фильмами Балабанова «Брат» и «Брат 2». Сайт KP.RU разбирался, зачем на самом деле снимали такую картину.

