«Страна рыдала бы»: Сухоруков пересказал возможный сценарий «Брата 3»

«Он идет по набережной Финского залива на фоне заката, идет мне навстречу. Я уже вернулся — меня, по сюжету, мексиканцы запаковали в бочку с соляркой, и танкер привез в Петербург. Мы идем друг к другу, но встреча все время срывается», — рассказал артист.