«Хочу помереть на публике»: Виктор Сухоруков рассказал о своём отношении к жизни и смерти

Сухоруков: Смерти я не боюсь. Хочу помереть на публике.

Источник: Комсомольская правда

Культовый российский актер Виктор Сухоруков рассказал, что совсем не боится смерти и даже хочет уйти из жизни на глазах у зрителей. Это откровение он сделал в эфире Радио «Комсомольская правда».

«Смерти я не боюсь. Человек стареет. А бояться не надо — это естественно, у нас одна родственница на всех — смерть», — сказал исполнитель культовой роли в фильме «Брат».

При этом актер подчеркивает, что очень любит жизнь. И именно поэтому его не страшит ее конец:

«Да. Я люблю жизнь… ой, сейчас впервые скажу. Я вот хочу помереть на публике. И тогда вздрогнет моя дорогая любимая публика, выйдет из зала и понесет молву о том, как умер Сухоруков. Потом эта молва превратится в сплетню. Сплетня — в легенду. Легенда — в миф», — цитирует артиста KP.RU.

Сухоруков рассказал, что ему совсем не хочется медленно угасать от болезней в больничной палате. Он считает, что такой уход был бы гораздо страшнее.

Народный артист России сейчас продолжает активно работать, постоянно ездит на гастроли и играет в новых спектаклях.

Вокруг здоровья актера часто ходят разные слухи. В октябре 2025 года появилась информация о его срочной госпитализации и операции. Однако сам Сухоруков опроверг очередные домыслы. Тогда он сообщил, что чувствует себя хорошо и едет на спектакль в Санкт-Петербург.

Виктор Сухоруков: Сняли бы «Брат-3», страна бы рыдала!