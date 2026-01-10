«Хочу помереть на публике»: Виктор Сухоруков рассказал о своём отношении к жизни и смерти

Культовый российский актер Виктор Сухоруков рассказал, что совсем не боится смерти и даже хочет уйти из жизни на глазах у зрителей. Это откровение он сделал в эфире Радио «Комсомольская правда».
«Смерти я не боюсь. Человек стареет. А бояться не надо — это естественно, у нас одна родственница на всех — смерть», — сказал исполнитель культовой роли в фильме «Брат».
При этом актер подчеркивает, что очень любит жизнь. И именно поэтому его не страшит ее конец:
«Да. Я люблю жизнь… ой, сейчас впервые скажу. Я вот хочу помереть на публике. И тогда вздрогнет моя дорогая любимая публика, выйдет из зала и понесет молву о том, как умер Сухоруков. Потом эта молва превратится в сплетню. Сплетня — в легенду. Легенда — в миф», — цитирует артиста KP.RU.
Сухоруков рассказал, что ему совсем не хочется медленно угасать от болезней в больничной палате. Он считает, что такой уход был бы гораздо страшнее.
Народный артист России сейчас продолжает активно работать, постоянно ездит на гастроли и играет в новых спектаклях.
Вокруг здоровья актера часто ходят разные слухи. В октябре 2025 года появилась информация о его срочной госпитализации и операции. Однако сам Сухоруков опроверг очередные домыслы. Тогда он сообщил, что чувствует себя хорошо и едет на спектакль в Санкт-Петербург.
