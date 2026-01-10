Ричмонд
НАСА назвало дату возвращения экипажа Crew-11 с МКС

НАСА заявило, что экипаж Crew-11 вернется с МКС 15 января.

Источник: NASA

ВАШИНГТОН, 10 янв — РИА Новости. Американское космическое агентство NASA заявило, что экипаж миссии Crew-11 вернется с МКС на Землю 15 января.

«Астронавты NASA Зина Кардман и Майк Финк, астронавт JAXA Кимия Юи, а также космонавт “Роскосмоса” Олег Платонов приводнятся у побережья Калифорнии примерно в 3.40 утра (11.40 мск — ред.) в четверг, 15 января», — говорится в заявлении космического агентства.

Глава агентства Джаред Айзекман ранее подтвердил проблемы со здоровьем у одного из астронавтов на МКС, экипаж Crew-11 из-за этого будет досрочно возвращен на Землю. Имя астронавта и характер проблем не раскрываются.