НАСА назвало дату возвращения экипажа Crew-11 с МКС

ВАШИНГТОН, 10 янв — РИА Новости. Американское космическое агентство NASA заявило, что экипаж миссии Crew-11 вернется с МКС на Землю 15 января.
«Астронавты NASA Зина Кардман и Майк Финк, астронавт JAXA Кимия Юи, а также космонавт “Роскосмоса” Олег Платонов приводнятся у побережья Калифорнии примерно в 3.40 утра (11.40 мск — ред.) в четверг, 15 января», — говорится в заявлении космического агентства.
Глава агентства Джаред Айзекман ранее подтвердил проблемы со здоровьем у одного из астронавтов на МКС, экипаж Crew-11 из-за этого будет досрочно возвращен на Землю. Имя астронавта и характер проблем не раскрываются.