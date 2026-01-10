«Сочиняй свое кино!»: Сухоруков рассказал, почему против того, чтобы переснимать фильм «Брат-2»

Народный артист России Виктор Сухоруков рассказал свое мнение по поводу съемок ремейков. В интервью Радио «Комсомольская правда» Сухоруков заметил, что нужно придумывать что-то свое, а не повторять то, что уже сняли.
«Категорически против (выхода ремейка фильма “Брат-2” в современных реалиях — прим. ред.). Пусть это будет тогда “Брат-4”. Я очень люблю Сергея Урсуляка, даже просился к нему, чтобы он меня взял в какое-нибудь свое кино. Вот он сделал фильм “Тихий Дон”. Я его с интересом посмотрел. Но назвать Сергея Урсуляка с “Тихим Доном” ремейком — не могу. Ремейк — это повтор. Так не надо повторять. Сочиняй свое кино!» — цитирует Сухорукова сайт KP.RU.
Но несмотря на восторг от работы Урсуляка, Сухоруков признал, что картина 50-х годов вышла намного драматичнее и ярче.
Ранее KP.RU перечислил наиболее удачные ремейки на советские фильмы. Среди них фильмы «Москва слезам не верит» и «Преступление и наказание». Ремейки этих картин получили восторженные отзывы у кинокритиков.
Виктор Сухоруков: Сняли бы «Брат-3», страна бы рыдала!