«Тьфу на вас!»: Сухоруков резко ответил Германии на отказ в визе

Сухоруков: Ехать в Европу не привилегия, это им честь им, если я приеду.

Источник: Комсомольская правда

Известный актёр, народный артист России Виктор Сухоруков резко высказался по поводу отказа немецких властей выдать ему въездную визу. В эфире радио «Комсомольская правда» он заявил, что не испытывает из-за этого никакого расстройства.

«А чего тут расстраиваться? Они так решили», — цитирует звезду фильма «Брат» сайт KP.RU.

Он вспомнил слова главы евродипломатии Каи Каллас, которая назвала возможность попасть в Европу «привилегией».

«Ну, она дура, — парировал актёр. — Это не привилегия — мне поехать в Европу. Это честь им, если я приеду в Европу со своими деньгами, со своей улыбкой».

Сухоруков эмоционально подчеркнул, что в России есть всё, что нужно для полноценной жизни и впечатлений. «Тьфу на вас! У меня озеро Байкал есть, есть Алтай, есть Дальний Восток. У меня восемь морей!» — заключил он.

Ранее Сухоруков рассказал о влиянии на его жизнь санкций Украины. По его словам, ограничения, которые были введены в 2023-м году на фоне поддержки специальной военной операции, никак на нем не отразились.

Виктор Сухоруков: Сняли бы «Брат-3», страна бы рыдала!

