«Тьфу на вас!»: Сухоруков резко ответил Германии на отказ в визе

Сухоруков эмоционально подчеркнул, что в России есть всё, что нужно для полноценной жизни и впечатлений. «Тьфу на вас! У меня озеро Байкал есть, есть Алтай, есть Дальний Восток. У меня восемь морей!» — заключил он.