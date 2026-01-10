«Пропадите вы все пропадом!»: Сухоруков объяснил уход из театра Моссовета

Народный артист Виктор Сухоруков в интервью на Радио «Комсомольская правда» объяснил свой уход из театра Моссовета четыре года назад.
По его словам, решение об уходе было осознанным. Артист заявил, что ему стало неинтересно работать с новым художественным руководителем (Евгений Марчелли был назначен на эту должность 8 сентября 2020 года -прим.ред).
«Я сезон наблюдал за новым творческим руководителем и понял — чужой он мне. Если я так подумал, значит, и он наверняка пришел к такому же выводу», — цитирует артиста KP.RU.
Сухоруков также выразил сожаление, что после его ухода в репертуаре не удалось сохранить спектакль «Царство отца и сына» Юрия Еремина, в котором он исполнял роль Федора Иоанновича.
«Я считаю, что это был шедевр — острый, яркий, насыщенный и очень грамотный», — подчеркнул актер.
Сухоруков отметил, что уже четыре года является свободным художником и сознательно отказался от стабильной работы в театре. По его словам, после ухода он испугался, однако не жалеет о принятом решении.
«Другие держатся за место, за маленькую зарплату, лишь бы была гримерка и запись в трудовой книжке. А я разорвал все, вышел через служебный ход театра и подумал: пропадите вы все пропадом!» — добавил актер.
Сухоруков также рассказал, что не боится смерти и хочет умереть на публике.
