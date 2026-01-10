Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кадровые изменения в одном из самых массовых видов спорта страны

Федерация лёгкой атлетики Казахстана получила нового президента, передает DKNews.kz.

Источник: DKNews.kz

Олимпийская чемпионка, прославленная спортсменка страны Ольга Рыпакова покинула пост главы Федерации и была избрана почётным президентом.

Данное решение было принято в связи с большим объёмом содержательной и важной работы — налаживанием связей с международными организациями и тесным сотрудничеством с зарубежными специалистами в качестве члена Международной федерации лёгкой атлетики.

Новым президентом Федерации назначен председатель правления АО «Национальная компания “КазМунайГаз” Асхат Хасенов.

Отметим, что лёгкая атлетика является одним из самых популярных видов спорта в стране. В настоящее время в Казахстане этим видом спорта на систематической основе занимаются более 360 тысяч человек.