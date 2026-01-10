Ричмонд
Виктор Сухоруков рассказал, как ездит на метро: «Масочку надеваю. Или шарфик»

Сухоруков рассказал, что часто ездит по Москве на метро.

Источник: Комсомольская правда

Народный артист Виктор Сухоруков рассказал в интервью Радио «Комсомольская правда» о своих заработках и заявил, что часто ездит на метро по Москве. Для того, чтобы поклонники его не узнавали, есть специальные лайфхаки.

Сухоруков признался, что на самом деле слухи о больших заработках российских актеров сильно преувеличены. Большинство, как и он, живут скромно. А по Москве народный артист предпочитает передвигаться на метро. Он считает его лучшим в мире.

«Ну, мне на метро быстрее и легче. Я терпеть не могу пробки, ненавижу эти железные задницы, когда стоишь, на тебя пыхтят эти трубы… А у нас метро сказочное! Лучшее не в мире — в космосе!» — приводит цитату актера сайт KP.RU.

Чтобы его не донимали поклонники в метро, он использует подручные средства.

«А я масочку надеваю. Или шарфик. В метро хорошо. Это не мое позирование — я не отказываюсь от автомобилей, когда это нужно. А так — живу хорошо», — закончил свою мысль Сухоруков в разговоре с журналистами.

Ранее KP.RU сообщил, что Виктор Сухоруков прокомментировал решение властей Германии запретить ему въезд в Евросоюз. Он заявил, что совершенно не переживает по этому поводу.

Виктор Сухоруков: Сняли бы «Брат-3», страна бы рыдала!

