«Да не стал бы я играть»: Сухоруков объяснил отношение к предложениям из Голливуда

Народный артист России Виктор Сухоруков в эфире радио «Комсомольская правда» объяснил, почему никогда не стремился в Голливуд. По его словам, роли «плохого русского» он может сыграть и на родине, без необходимости куда-то уезжать.
Актёр подтвердил, что ему действительно поступало приглашение сняться в одном из фильмов о Джеймсе Бонде. Однако в тот момент он был полностью поглощён работой в России. Сухоруков отметил, что не мог бросить свои обязательства, особенно выпуск спектакля. Он советовался с режиссёром, тот оставил решение за ним, и Сухоруков выбрал театр, о чём нисколько не жалеет.
«Мы разговариваем по телефону в кастинг-центре с их новозеландским режиссером Ли Тамахори, я говорю — присылайте сценарий. А он и говорит: ваша роль будет писаться по мере знакомства с вами. Я посмеялся: Тогда Броснану и делать нечего. Он тоже засмеялся и говорит: Может, я этого и хочу», — вспоминает актер.
Роль в «Бонде» в итоге исполнил Михаил Горевой.
На вопрос, согласился бы он сыграть в Голливуде «плохого русского», Сухоруков ответил резко. Он отказался даже рассматривать такой вариант, заявив, что в Лос-Анджелесе и без него достаточно актёров, готовых на подобные роли.
«Да не стал бы я играть плохого русского. У них там в Лос-Анджелесе целые телефонные книги кандидатов, пусть играют чего хотят. Я плохого русского и дома сыграю», — подытожил народный артист.
