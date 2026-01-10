«Да не стал бы я играть»: Сухоруков объяснил отношение к предложениям из Голливуда

«Мы разговариваем по телефону в кастинг-центре с их новозеландским режиссером Ли Тамахори, я говорю — присылайте сценарий. А он и говорит: ваша роль будет писаться по мере знакомства с вами. Я посмеялся: Тогда Броснану и делать нечего. Он тоже засмеялся и говорит: Может, я этого и хочу», — вспоминает актер.