В Соцфонде рассказали о необычных обращениях россиян в новогодние праздники

«Среди других нестандартных обращений — просьба помочь вспомнить ФИО любимого музыканта, забытое, но использованное в качестве пароля, душевный рассказ мужчины из Мариуполя о красотах родного края, а также вопросы: “Если жена терпит мой скверный характер, положена ли ей доплата к пенсии?” и “Можете ли вы подарить одинокому пенсионеру кота?”. Операторы также фиксировали единичные обращения, связанные с квадроберами, аниме и демонами», — говорится в сообщении.