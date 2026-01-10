Новосибирские учёные разработали удобрение с долгим эффектом

Разработка представляет собой гелеобразное удобрение, которое напрямую контактирует с корневой системой растений и постепенно высвобождает питательные вещества в течение всего вегетационного сезона. Благодаря этому одного внесения достаточно на весь период роста, что позволяет сократить затраты аграриев и снизить риск передозировки подкормки.
Перед исследовательской группой стояла задача стабилизировать пастообразный состав и добиться равномерного, длительного высвобождения полезных веществ с последующим их полным растворением в почве.
В состав гумигеля вошли биополимеры растительного и животного происхождения. Гелевая структура удерживает влагу в почве, защищает корни от пересыхания и стимулирует рост растений. По словам руководителя проекта, медленное действие удобрения делает его более безопасным для культур и эффективным при длительном использовании.
Разработка прошла лабораторные испытания и апробацию на базе компании-партнёра. В настоящее время технология полностью передана производителю, который планирует вывести новый продукт на рынок.