Новосибирские учёные разработали удобрение с долгим эффектом

Разработка представляет собой гелеобразное удобрение, которое напрямую контактирует с корневой системой растений и постепенно высвобождает питательные вещества в течение всего вегетационного сезона. Благодаря этому одного внесения достаточно на весь период роста, что позволяет сократить затраты аграриев и снизить риск передозировки подкормки.