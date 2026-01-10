В Омске врач рассказал, как вернуться к работе после каникул

В этом году новогодние каникулы растянулись на 12 дней — радость для отдыха, но испытание для рабочей формы. Мы попросили совета у Дмитрия Четверикова, врача-психотерапевта Омской клинической психиатрической больницы, доктора психологических наук, профессора. Его главный тезис прост: возвращение — это процесс, а психика не переключается щелчком. Значит, действуем по шагам и без самоедства.
Начните с тела — психика подтянется. Во время праздников сбивается режим сна и питания. Первое, что стоит восстановить, — биологические процессы«, — объясняет Четвериков. Ложитесь и вставайте в одно и то же время хотя бы три дня подряд, сокращайте поздние перекусы, возвращайте воду и лёгкую еду. Это снижает сонливость, расфокус и “вату в голове” в первые рабочие сутки.
Дайте себе право на самый неуклюжий день. Профессор советует заранее принять, что первый рабочий день после каникул редко бывает продуктивным. Его задача — присутствие и адаптация. Не пытайтесь «закрыть всё и сразу»: лучше аккуратно разобрать почту, составить план на неделю, восстановить контакты и только потом браться за сложные задачи. Если есть возможность — дайте себе «посачковать»: это снижает тревогу и помогает быстрее войти в ритм.
Не продлевайте праздники — верните бытовой ритм. После выхода на работу остановите череду визитов, застолий и поздних встреч. Чем раньше нормализуется быт, тем быстрее стабилизируются энергия и внимание.
Среди других рекомендаций от специалистов значатся следующие пункты:
Подкрепите возвращение приятными «новинками». Вспомните школьное ощущение «нового пенала». Рабочему старту помогают небольшие обновления: наденьте новую вещь, возьмите подаренный ежедневник, используйте новый аромат. Новыми могут быть и эмоции: поделитесь с коллегами хорошими новостями — поездкой за город, походом на ёлку, удачным фильмом. Лёгкий позитив снижает внутреннее сопротивление и делает первый день легче.
Пять минут достаточно, чтобы сдвинуться. Если работать совсем не хочется, используйте простой приём. Договоритесь с собой: уделить задаче всего пять минут — проверить почту, начать разбор документов, свериться с календарём. Пять минут — терпимо для любой психики. Похвалите себя, сделайте короткий перерыв и назначьте следующий пяти- или десятиминутный подход. Так вы либо втянетесь и проработаете дольше, либо соберёте день из коротких, но продуктивных отрезков — это во много раз лучше многочасовой прокрастинации.
Главное — не требовать от себя невозможного. Возвращение к работе — это не экзамен на волю, а мягкая настройка организма и внимания. Дайте себе три дня на разгон, восстановите базовые привычки, добавьте немного приятных стимулов — и рабочий режим вернётся сам.