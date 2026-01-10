В Омске врач рассказал, как вернуться к работе после каникул

Пять минут достаточно, чтобы сдвинуться. Если работать совсем не хочется, используйте простой приём. Договоритесь с собой: уделить задаче всего пять минут — проверить почту, начать разбор документов, свериться с календарём. Пять минут — терпимо для любой психики. Похвалите себя, сделайте короткий перерыв и назначьте следующий пяти- или десятиминутный подход. Так вы либо втянетесь и проработаете дольше, либо соберёте день из коротких, но продуктивных отрезков — это во много раз лучше многочасовой прокрастинации.