В ЯНАО простятся со стрелком, погибшим в зоне СВО. Фото

«Администрация Надымского района с прискорбием сообщает о гибели Никиты Дмитренко. Он погиб при исполнении служебного долга во время специальной военной операции. Никита служил старшим стрелком мотострелкового отделения мотострелкового взвода мотострелковой роты мотострелкового батальона отдельной мотострелковой бригады», — сообщается в telegram-канале районной мэрии.