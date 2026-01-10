Ричмонд
В ЯНАО простятся со стрелком, погибшим в зоне СВО. Фото

В Надымском районе (ЯНАО) местные власти сообщили трагическую новость — в зоне спецоперации погиб Никита Дмитриенко. Он служил на фронте старшим стрелком.

Дата прощания с бойцом не уточняется.

«Администрация Надымского района с прискорбием сообщает о гибели Никиты Дмитренко. Он погиб при исполнении служебного долга во время специальной военной операции. Никита служил старшим стрелком мотострелкового отделения мотострелкового взвода мотострелковой роты мотострелкового батальона отдельной мотострелковой бригады», — сообщается в telegram-канале районной мэрии.

Боец служил на СВО в звании младшего сержанта. Дата прощания с военнослужащим не уточняется. Власти района приносят соболезнования родным и близким погибшего.