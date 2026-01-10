Одно на все случаи жизни: Названо главное слово в русском языке

Русская речь продолжает меняться, упрощаться и ускоряться, что уже видно по самым обычным словам. Лингвисты назвали слово, которое сегодня чаще всего звучит и в переписках, и в живом разговоре. Как сообщили РИА «Новости» в Институте русистики, самым популярным словом в русском языке сейчас считается «ок».