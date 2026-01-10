Одно на все случаи жизни: Названо главное слово в русском языке

По наблюдениям специалистов, заимствованный англицизм год за годом уверенно занимает лидирующие позиции в устных и письменных диалогах разговорно-обиходного стиля.
Лингвисты объяснили популярность этого слова его предельной ясностью и удобством: «ок» моментально передаёт согласие, понимание или завершение разговора. Кроме того, в русском языке усиливается общий тренд на краткость, особенно в условиях мессенджеров и быстрого онлайн-общения.
Ранее Life.ru писал, что словом 2025 года по итогам народного голосования стала «тревожность». Эксперты связали этот выбор россиян с эмоциональным фоном общества, неопределённостью и высокой скоростью перемен. В других категориях лидировали «ИИ», «промпт» и сленговое междометие «окак», появившееся благодаря интернет-мему.
