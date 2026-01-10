Ричмонд
Одно на все случаи жизни: Названо главное слово в русском языке

Русская речь продолжает меняться, упрощаться и ускоряться, что уже видно по самым обычным словам. Лингвисты назвали слово, которое сегодня чаще всего звучит и в переписках, и в живом разговоре. Как сообщили РИА «Новости» в Институте русистики, самым популярным словом в русском языке сейчас считается «ок».

Источник: Life.ru

По наблюдениям специалистов, заимствованный англицизм год за годом уверенно занимает лидирующие позиции в устных и письменных диалогах разговорно-обиходного стиля.

Лингвисты объяснили популярность этого слова его предельной ясностью и удобством: «ок» моментально передаёт согласие, понимание или завершение разговора. Кроме того, в русском языке усиливается общий тренд на краткость, особенно в условиях мессенджеров и быстрого онлайн-общения.

Ранее Life.ru писал, что словом 2025 года по итогам народного голосования стала «тревожность». Эксперты связали этот выбор россиян с эмоциональным фоном общества, неопределённостью и высокой скоростью перемен. В других категориях лидировали «ИИ», «промпт» и сленговое междометие «окак», появившееся благодаря интернет-мему.

