Дивногорские спасатели вышли на лед и пообщались с рыбаками

Спасатели Дивногорского поисково-спасательного отряда вышли на профилактический рейд по Красноярскому водохранилищу. Их задача — пообщаться с любителями зимней рыбалки, предупредить их о возможной опасности. Особое внимание было сосредоточено на тех, кто рискует, выходя на лед в местах, где это запрещено и опасно.
Спасатели провели с рыбаками разъяснительные беседы, подробно рассказав о коварстве льда и о том, какие действия могут спасти жизнь в случае непредвиденной ситуации — провала под воду. Подобные рейды — это не разовая акция, а планомерная работа спасателей по предотвращению несчастных случаев, — прокомментировали в ведомстве.