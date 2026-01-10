Лурье может вскрыть замки в квартиру Долиной, если певица не передаст ключи

Полина Лурье 9 января должна была получить ключи от Ларисы Долиной от квартиры в Хамовниках, но певица на встречу не явилась. Вместо себя она отправила человека, который был не уполномочен на передачу ключей и подписание акта приема-передачи.
Защита Лурье не исключила, что обратится к приставам, если Долина не выедет из квартиры добровольно.
Адвокат Дмитрий Аграновский в разговоре с aif.ru допустил, что приставы могут вскрыть замки в квартиру Долиной, если она не передаст ключи в установленном порядке Лурье. Он обратил внимание, что судебные приставы наделены большими полномочиями по исполнению судебных решений.
«Бывают случаи, когда судебные решения просто саботируются. Поэтому судебным приставам дана определённая власть. Судебные приставы все равно выполнят судебное решение. У них есть на это разного рода полномочия. Я не знаю, что они будут делать: вскрывать замки или что-то еще, но полномочия у них соответствующие есть», — подчеркнул он.
Адвокат отметил, что на своей практике еще не сталкивался с подобными процедурами.
«Процедура вскрытия замков, в общем-то, предусмотрена, но я с таким не сталкивался. На моей практике до такой крайности не доходило. Все-таки как-то стороны договаривались миром», — сказал юрист.
По закону Лурье может передать полученный в суде исполнительный лист в подразделение ФССП, затем судебный пристав возбудит производство и официально уведомит Долину, предоставив ей на выселение некоторый срок.
Если срок добровольного исполнения истечет, то пристав вынесет постановление о принудительном выселении и снова уведомит должника, то есть Долину, предупредив о дате и времени визита.
Если эти действия не дадут результата, то пристав прибудет в квартиру с понятыми и сотрудниками полиции, а также, при необходимости, с представителями управляющей компании. Пристав предложит освободить квартиру, в случае отказа присутствующие могут войти в квартиру. При отсутствии должника приставы могут вскрыть замки в присутствии полиции.
Мосгорсуд 25 декабря принял решение о принудительном выселении певицы. Долина должна была съехать до 30 декабря, но заявила, что сделает это не раньше 5 января. В этот день она отказалась выезжать и назначила новую дату — 9 января, но и тогда певица не явилась на встречу.