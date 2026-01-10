Лурье может вскрыть замки в квартиру Долиной, если певица не передаст ключи

«Бывают случаи, когда судебные решения просто саботируются. Поэтому судебным приставам дана определённая власть. Судебные приставы все равно выполнят судебное решение. У них есть на это разного рода полномочия. Я не знаю, что они будут делать: вскрывать замки или что-то еще, но полномочия у них соответствующие есть», — подчеркнул он.