Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аэропорт Шереметьево продлил ограничения на прилет из-за циклона «Фрэнсис»

В столичном аэропорту Шереметьево продлили ограничения на прибытие воздушных судов до 10:00 по мск. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Ограничения в Шереметьево введены из-за аномальной погоды.

В столичном аэропорту Шереметьево продлили ограничения на прибытие воздушных судов до 10:00 по мск. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

«Ограничения на прилет воздушных судов продлены до 10:00 мск», — говорится в сообщении. Однако отмечается, что все вылеты осуществляются в полном объеме.

Ограничения в аэропорту введены из-за непогоды. В частности, в связи с приходом в регион циклона «Фрэнсис». О приостановке принятия самолетов в аэропорту сообщили утром 10 января.