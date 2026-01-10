Аэропорт Шереметьево продлил ограничения на прилет из-за циклона «Фрэнсис»

Ограничения в Шереметьево введены из-за аномальной погоды.
В столичном аэропорту Шереметьево продлили ограничения на прибытие воздушных судов до 10:00 по мск. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
«Ограничения на прилет воздушных судов продлены до 10:00 мск», — говорится в сообщении. Однако отмечается, что все вылеты осуществляются в полном объеме.
Ограничения в аэропорту введены из-за непогоды. В частности, в связи с приходом в регион циклона «Фрэнсис». О приостановке принятия самолетов в аэропорту сообщили утром 10 января.