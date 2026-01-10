Двух женщин спасли во время пожара в жилом доме в Алматы

В Алмалинском районе Алматы произошел пожар в квартире на третьем этаже жилого дома по улице Клочкова. Огонь охватил прихожую и санузел на площади 15 квадратных метров. В подъезде создалось плотное задымление, что угрожало здоровью жильцов.
Звенья газодымозащитной службы вскрыли горящую квартиру и обнаружили пожилую женщину, задыхавшуюся на балконе. Спасатели вывели ее на свежий воздух и передали скорой помощи.
С четвертого этажа также была спасена женщина 52 лет с помощью спасательного капюшона. Все жильцы соседних квартир были эвакуированы в безопасное место, для их обогрева использовали технику «Вахтовка».
Пожар был оперативно ликвидирован, жертв удалось избежать. Спасенные женщины находятся под наблюдением врачей, их жизни ничего не угрожает. Причина возгорания устанавливается.