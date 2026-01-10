В МЧС напомнили новосибирцам правила катания на тюбингах

Перед спуском спасатели советуют убедиться, что на трассе нет людей, во время катания крепко держаться за ручки и не сцеплять тюбинги между собой. Также не рекомендуется кататься вдвоем и превышать допустимый вес. Камеру тюбинга нельзя перекачивать на морозе — в тепле она может лопнуть.