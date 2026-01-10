В МЧС напомнили новосибирцам правила катания на тюбингах

ГУ МЧС России по Новосибирской области напомнило жителям региона о правилах безопасного катания на тюбингах. В ведомстве подчеркнули, что такие «ватрушки» легко разгоняются, могут вращаться и практически не поддаются управлению, поэтому использовать их следует только на специально оборудованных склонах.
Перед спуском спасатели советуют убедиться, что на трассе нет людей, во время катания крепко держаться за ручки и не сцеплять тюбинги между собой. Также не рекомендуется кататься вдвоем и превышать допустимый вес. Камеру тюбинга нельзя перекачивать на морозе — в тепле она может лопнуть.
Особое внимание в МЧС обратили на требования к месту катания: уклон склона не должен превышать 20 градусов, внизу должно быть достаточно пространства для торможения, а на трассе не должно быть деревьев, ям и других препятствий.
Кроме того, спасатели напомнили, что тюбинги запрещено привязывать к автомобилям или другой технике, кататься следует только в трезвом состоянии и с перерывами после длительных спусков.