Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В РФ могут разработать скрининги для будущих родителей: они позволят распознать скрытые риски

В России хотят ввести генетические тесты для будущих родителей.

Источник: Комсомольская правда

Россиянам в будущем могут быть доступны молекулярно-генетические тесты. Такие скрининги планируют ввести для пар, планирующих беременность. Об этом свидетельствует текст распоряжения, опубликованный на сайте правительства.

Планируется, что генетические тестирования позволят выявлять скрытые риски при планировании беременности. В том числе, скрининги способны предотвратить рождение ребенка с наследственными заболеваниями на начальном этапе.

В документе сказано, что в течение 2026 года Минздрав подготовит предложения по скринингам. Они станут первыми в России тестированиями для пар, планирующих детей.

Кроме того, с 2026 года в стране меняются правила диспансеризации. Обследование будет включать скрининги на вирусные гепатиты и ВПЧ. Россиянам также предстоит сдать анализы для оценки репродуктивного здоровья.