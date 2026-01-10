В РФ могут разработать скрининги для будущих родителей: они позволят распознать скрытые риски

Россиянам в будущем могут быть доступны молекулярно-генетические тесты. Такие скрининги планируют ввести для пар, планирующих беременность. Об этом свидетельствует текст распоряжения, опубликованный на сайте правительства.
Планируется, что генетические тестирования позволят выявлять скрытые риски при планировании беременности. В том числе, скрининги способны предотвратить рождение ребенка с наследственными заболеваниями на начальном этапе.
В документе сказано, что в течение 2026 года Минздрав подготовит предложения по скринингам. Они станут первыми в России тестированиями для пар, планирующих детей.
Кроме того, с 2026 года в стране меняются правила диспансеризации. Обследование будет включать скрининги на вирусные гепатиты и ВПЧ. Россиянам также предстоит сдать анализы для оценки репродуктивного здоровья.