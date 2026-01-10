Юрист Мирзоев объяснил, какие переводы на карту могут заинтересовать ФНС

За неуплату налога с таких доходов грозят штрафы от 20 до 40 процентов от неуплаченной суммы, а также пени. Отдельные штрафы предусмотрены за непредоставление декларации, ведение бизнеса без регистрации и неуведомление о зарубежных активах.