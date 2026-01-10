Юрист Мирзоев объяснил, какие переводы на карту могут заинтересовать ФНС

Переводы на банковскую карту физического лица сами по себе не свидетельствуют о нарушениях, однако налоговая служба анализирует такие операции для выявления неучтенных доходов. Об этом рассказал генеральный директор Национальной юридической компании «Митра» Юрий Мирзоев.
По его словам, наибольшее внимание ФНС вызывают поступления за оказание услуг, продажу товаров или аренду имущества.
— Если вы оказали услугу или продали товар, сдали имущество в аренду и получили оплату на карту, это ваш доход, — пояснил юрист.
Также подозрительными считаются регулярные поступления от юридических лиц или ИП, если получатель не оформлен в штате. Это может трактоваться как скрытые трудовые отношения или незарегистрированная предпринимательская деятельность.
За неуплату налога с таких доходов грозят штрафы от 20 до 40 процентов от неуплаченной суммы, а также пени. Отдельные штрафы предусмотрены за непредоставление декларации, ведение бизнеса без регистрации и неуведомление о зарубежных активах.
Юрист рекомендовал легализовать доходы через специальные режимы, например налог на профессиональный доход (НПД) для самозанятых со ставкой четыре или шесть процентов, чтобы избежать претензий со стороны ФНС, передает агентство «Прайм».
С 1 сентября 2026 года Росфинмониторинг получит доступ к данным о переводах через Систему быстрых платежей и с использованием платежных карт, а также к информации об операциях с использованием единого QR-кода.