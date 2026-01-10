Сторона Лурье заявила о новых нарушениях при передаче квартиры Долиной

«У Долиной сменился адрес регистрации по месту жительства. Эти данные необходимо отразить в акте приёма-передачи, однако этого сделано не было. И новый адрес регистрации Долиной мы не знаем», — пояснила Свириденко ТАСС.
По словам адвоката, акт передачи должен быть подписан продавцом и покупателем или их полномочными представителями, однако подтверждённых полномочий у представителя Долиной не оказалось.
Ранее Life.ru писал, что передача ключей от квартиры Ларисы Долиной Полине Лурье не состоялась из-за отсутствия доверенности у представителя певицы. Документы оказались оформлены с ошибками. Теперь процесс откладывается до возвращения Долиной в Россию.
