Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сторона Лурье заявила о новых нарушениях при передаче квартиры Долиной

Процесс передачи квартиры в центре Москвы, которая по решению Верховного суда должна перейти к Полине Лурье, снова оказался под угрозой срыва. Адвокат новой владелицы Светлана Свириденко заявила, что сторона Ларисы Долиной допустила грубые нарушения процедуры.

Источник: Life.ru

«У Долиной сменился адрес регистрации по месту жительства. Эти данные необходимо отразить в акте приёма-передачи, однако этого сделано не было. И новый адрес регистрации Долиной мы не знаем», — пояснила Свириденко ТАСС.

По словам адвоката, акт передачи должен быть подписан продавцом и покупателем или их полномочными представителями, однако подтверждённых полномочий у представителя Долиной не оказалось.

Ранее Life.ru писал, что передача ключей от квартиры Ларисы Долиной Полине Лурье не состоялась из-за отсутствия доверенности у представителя певицы. Документы оказались оформлены с ошибками. Теперь процесс откладывается до возвращения Долиной в Россию.

Самые значимые события без лишнего — в разделе «Главные новости» на Life.ru.