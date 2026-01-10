Скончался Владимир Ларичев, давший имя Бугринскому мосту в Новосибирске

В Новосибирске 9 января 2026 года в возрасте 85 лет скончался инженер-конструктор, общественный деятель и старожил города Владимир Фёдорович Ларичев. Он считается одним из авторов знаменитого Бугринского моста через Обь и дал ему имя. О его смерти сообщила общественная организация «Бугринский Комитет» в социальной сети «ВКонтакте», где также размещены слова соболезнований.
Коллеги Владимира Фёдоровича написали: «Именно Владимир Федорович дал имя Бугринскому мосту, оставив неизгладимый след в истории нашего города и страны. Для нас он был надежным другом, мудрым наставником и отзывчивым человеком».
Владимир Ларичев родился в 1941 году в селе Бугры (ныне Кировский район Новосибирска). Он окончил Новосибирский станкостроительный техникум и долгие годы работал в различных НИИ и предприятиях, таких как НИИ КЭ, СибОКБ, ЗАО «Карелия». Ларичев занимался разработкой электропривода и вопросами экологической энергетики.
Гражданская панихида пройдет 10 января с 10:00 до 11:00 на улице Акмолинская, 29.