Скончался Владимир Ларичев, давший имя Бугринскому мосту в Новосибирске

В Новосибирске 9 января 2026 года в возрасте 85 лет скончался инженер-конструктор, общественный деятель и старожил города Владимир Фёдорович Ларичев. Он считается одним из авторов знаменитого Бугринского моста через Обь и дал ему имя. О его смерти сообщила общественная организация «Бугринский Комитет» в социальной сети «ВКонтакте», где также размещены слова соболезнований.