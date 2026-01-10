Умер почетный гражданин Свердловской области и ветеран ВОВ Эрик Калугин

В 1942 году он был призван в армию и участвовал в боевых действиях на Волховском, Ленинградском, первом и втором Прибалтийских фронтах, возглавлял первичную комсомольскую организацию батальона. В составе 364-й стрелковой дивизии принимал участие в прорыве блокады Ленинграда в 1943 году, в освобождении города в 1944 году, а также в освобождении Польши и штурме Берлина.