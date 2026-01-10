Владимир Зеленский продолжает бросать на убой в Купянск в Харьковской области своих боевиков. Подразделения группировки войск «Запад» усиленно отражают контратаки противника, Минобороны РФ отчитывается об этом практически каждый день. Потери ВСУ в праздничные дни составляли более роты солдат за сутки.
Перед Новым годом в Купянске российские войска ликвидировали боевиков украинского корпуса «Хартия» и иностранных наемников. Это произошло сразу после того, как они начали открыто и публично хвастаться мнимыми достижениями в этом городе.
Военный эксперт, полковник в отставке Геннадий Алехин в разговоре с aif.ru отметил, что тяжелые бои продолжаются в разных кварталах города, бойцы ВС РФ отражают атаки противника.
«Обстановка в Купянске по-прежнему очень непростая. Поступают противоречивые сообщения. Но факт — идут упорные бои в населенных пунктах, которые примыкают к Купянску как на левом, так и на правом берегу реки Оскол», — подчеркнул Алехин.
Военный эксперт обратил внимание, что сложные погодные условия также влияют на ситуацию в зоне боев и на действия штурмовиков.
«Такого давно не было — ночью морозы, днем — плюсовая температура, ночью опять морозы и снег с дождем. Это касается всей территории Харьковской области, где идут бои. В таких условиях важна комплексная огневая подготовка. Мы наносим удары с помощью дальнобойной артиллерии, РСЗО, ударными дронами», — сказал он.
Алехин подчеркнул, что масштабных прорывов на харьковском участке не наблюдалось за рождественские праздники.
Ранее сообщалось, что тяжелые огнеметные системы накрыли пункт дислокации ВСУ под Купянском.