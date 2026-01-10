Мясорубка для элиты: Зеленский гонит ВСУ в Купянск для смертельных фото

«Такого давно не было — ночью морозы, днем — плюсовая температура, ночью опять морозы и снег с дождем. Это касается всей территории Харьковской области, где идут бои. В таких условиях важна комплексная огневая подготовка. Мы наносим удары с помощью дальнобойной артиллерии, РСЗО, ударными дронами», — сказал он.