Скончался двукратный чемпион СССР по фигурному катанию Валентин Захаров

Захаров ушел из жизни 1 января 2026 года. Он родился 9 апреля 1933 года в Ленинграде. Начал заниматься фигурным катанием в 15 лет во Дворце пионеров. Он дважды побеждал на чемпионате СССР (в 1953 и 1954 годах), а также завоевал серебряную и две бронзовые медали национальных соревнований. В 1956 году он дебютировал на чемпионате Европы, а в 1958-м — на чемпионате мира, открыв дорогу на международную арену для советских одиночников.