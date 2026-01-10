Скончался двукратный чемпион СССР по фигурному катанию Валентин Захаров

В возрасте 92 лет скончался выдающийся советский фигурист Валентин Дмитриевич Захаров, ставший первым представителем СССР в одиночном катании на международной арене. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
— Федерация фигурного катания на коньках России выражает соболезнования родным, близким и друзьям Валентина Дмитриевича Захарова. Светлая память о замечательном человеке и талантливом спортсмене останется в наших сердцах, — говорится в сообщении.
Захаров ушел из жизни 1 января 2026 года. Он родился 9 апреля 1933 года в Ленинграде. Начал заниматься фигурным катанием в 15 лет во Дворце пионеров. Он дважды побеждал на чемпионате СССР (в 1953 и 1954 годах), а также завоевал серебряную и две бронзовые медали национальных соревнований. В 1956 году он дебютировал на чемпионате Европы, а в 1958-м — на чемпионате мира, открыв дорогу на международную арену для советских одиночников.
Прощание с Захаровым состоится 10 января в Москве в больнице № 13 (ул. Велозаводская, д. 1/1) в 13:00.