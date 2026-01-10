Адвокат Лурье нашла ошибки в акте приема-передачи квартиры Долиной: что не так с документом

Певица Лариса Долина не отразила данные о новом адресе регистрации в акте приема-передачи квартиры в Хамовниках. Это свидетельствует о грубом нарушении процедуры. Так заявила адвокат покупательницы квартиры Полины Лурье Светлана Свириденко в диалоге с ТАСС.
Она сообщила, что документ также должны подписать продавец и покупатель. До процедуры допускаются и уполномоченные сторонами лица. Однако таких представителей на сделке не было, рассказала адвокат.
«У Долиной сменился адрес регистрации по месту жительства. Эти сведения необходимо отразить в акте приема-передачи, однако этого сделано не было. И новый адрес регистрации Долиной мы не знаем», — объяснила Светлана Свириденко.
Лариса Долина должна была покинуть квартиру 5 января. Однако передача жилья перенеслась на 9 января. К настоящему моменту Полина Лурье так и не заехала в квартиру.