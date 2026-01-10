На упаковках вейпов появятся устрашающие картинки

В РФ с 2026 года ужесточат требования к вейпам.
Требования к оформлению упаковки и конструкции вейпов и других электронных систем доставки никотина (вейпов) в России будут усилены в начале 2026 года. Об этом сообщил руководитель Росстандарта Антон Шалаев. По его словам, основную площадь упаковки должна будет занимать информация о вреде курения, а сами устройства не должны содержать элементы, напоминающие игровые атрибуты.
«У обычных сигарет достаточно большую площадь упаковки занимают негативные образы, информирующие о вреде курения. В отношении вейпов такого нет. Наша задача — прийти к тому, чтобы на значительной части упаковки были изображены негативные последствия курения», — заявил Шалаев для ТАСС.
Кроме того, по его словам, любые дополнительные элементы в конструкции вейпов не должны копировать игровые сюжеты. Оформление должно быть строгим, не вызывать интереса у детей и, напротив, формировать у них отторжение к вейпам. Эксперт подчеркнул, что, несмотря на то что вейпы и электронные системы доставки никотина в России не запрещены, посредством системы стандартов необходимо максимально обезопасить молодежь от вредной продукции. Соответствующие пакет поправок подготовлен комитетом по молодежной политике Госдумы в конце 2025 года. Их планируется утвердить в начале 2026 года.
Ранее сообщалось, что за первые десять месяцев 2025 года в России было открыто 2,5 тысячи новых магазинов, специализирующихся на продаже табачной продукции и вейпов, что на 16% меньше, чем за тот же период 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса «Контур. Фокус». По оценке экспертов, снижение динамики запуска новых точек обусловлено тем, что рынок переходит от этапа активного роста к фазе стабилизации и укрупнения.