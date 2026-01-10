На упаковках вейпов появятся устрашающие картинки

Кроме того, по его словам, любые дополнительные элементы в конструкции вейпов не должны копировать игровые сюжеты. Оформление должно быть строгим, не вызывать интереса у детей и, напротив, формировать у них отторжение к вейпам. Эксперт подчеркнул, что, несмотря на то что вейпы и электронные системы доставки никотина в России не запрещены, посредством системы стандартов необходимо максимально обезопасить молодежь от вредной продукции. Соответствующие пакет поправок подготовлен комитетом по молодежной политике Госдумы в конце 2025 года. Их планируется утвердить в начале 2026 года.