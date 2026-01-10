Ричмонд
Запрет на приём самолётов в Шереметьево продлили

Московский аэропорт Шереметьево продлил запрет на приём воздушных судов до 10:00 по московскому времени. О дополнительных мерах сообщили в телеграм-канале авиагавани.

Источник: Life.ru

Там отметили, что выполняются в полном объёме все вылетающие из Москвы рейсы. Пассажиров будут информировать об обновлениях.

Напомним, аэропорт Шереметьево закрыл приём самолётов из-за неблагоприятных погодных условий в Москве, которую засыпало снегом. Перед этим около трёх тысяч прибывших в столицу РФ пассажиров, уставших ждать багаж, стали требовать выдать им сумки. В конечном итоге части людей предложили заполнить формы на доставку чемоданов или забрать их в другой день.

