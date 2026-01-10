Ричмонд
На юге России временно закрыли аэропорт

Аэропорт Сочи приостановил обслуживание рейсов. В регионе введен план «Ковер». Об этом сообщила Росавиация. Ранее центр «Сириус» объявил об угрозе атаки украинских беспилотников.

Аэропорт Сочи приостановил обслуживание рейсов. В регионе введен план «Ковер». Об этом сообщила Росавиация. Ранее центр «Сириус» объявил об угрозе атаки украинских беспилотников.