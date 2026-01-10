Ричмонд
Суд окончательно обязал омскую компанию предотвратить подтопление в Осташково

Предприятие обязано построить технические объекты, предотвращающие подтопление территорий из-за золоотвала.

Источник: Комсомольская правда

В Омске вступило в законную силу судебное решение в отношении ТГК-11. Напомним, ранее суд первой инстанции обязал предприятие откачать воду с подтопленных территорий возле золоотвала ТЭЦ-5 и предотвратить дальнейшее подтопление, соорудив соответствующие технические объекты.

Последствия вступившего в законную силу вердикта «Вестям Омск» пояснил прокурор Омской области Алексей Афанасьев. Как рассказал Афанасьев, решение суда состоит из двух частей.

«Первая часть — это откачка воды. К этой части компания обязана была приступить немедленно, что она и сделала. И второе решение — сооружение технических объектов, в результате работы которых затапливаться территории не будут. Второе решение тоже вступило в законную силу, и они приступят к его исполнению», — пояснил Афанасьев.

Напомним, главным образом от подтопления пострадали дачные массивы, расположенные в СНТ в Осташково. В прошлогодний дачный сезон в воде стояли несколько сотен дачных участков.