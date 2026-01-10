Суд окончательно обязал омскую компанию предотвратить подтопление в Осташково

«Первая часть — это откачка воды. К этой части компания обязана была приступить немедленно, что она и сделала. И второе решение — сооружение технических объектов, в результате работы которых затапливаться территории не будут. Второе решение тоже вступило в законную силу, и они приступят к его исполнению», — пояснил Афанасьев.