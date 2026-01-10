Топ-10 платных дорог Казахстана по загруженности

Структура трафика демонстрирует концентрацию спроса вокруг крупнейших агломераций и основных транзитных осей: топ-5 участков обеспечили 51% всех поездок, а топ-10 — около 73%. Максимальная интенсивность пришлась на направление Алматы-Конаев (11,8 млн) и южные маршруты Шымкентского узла, включая выезд на границу Узбекистана (9,3 млн).