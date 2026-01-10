Топ-10 платных дорог Казахстана по загруженности

На сегодняшний день в стране функционируют 26 платных участков общей протяженностью 4 883 км, в том числе 12 участков I технической категории (2 231 км) и 14 участков II-III технических категорий (2 652 км).
Структура трафика демонстрирует концентрацию спроса вокруг крупнейших агломераций и основных транзитных осей: топ-5 участков обеспечили 51% всех поездок, а топ-10 — около 73%. Максимальная интенсивность пришлась на направление Алматы-Конаев (11,8 млн) и южные маршруты Шымкентского узла, включая выезд на границу Узбекистана (9,3 млн).
Ниже приведен перечень платных участков по убыванию числа поездок.
Платные участки (2025): рейтинг по трафику.
- Алматы-Конаев — 11,8 млн
- Шымкент-граница Узбекистана — 9,3 млн
- Шымкент-Тараз — 6,5 млн
- Тараз-Қайнар — 5,4 млн
- Шымкент-Қызылорда — 4,8 млн
- Астана-Темиртау — 4,4 млн
- Конаев-Талдыкорган — 3,9 млн
- Астана-Щучинск — 3,7 млн
- Щучинск-Кокшетау — 3,2 млн
- Астана-Павлодар — 2,5 млн
- Алматы-Хоргос — 2,5 млн
- Костанай-Денисовка — 1,9 млн
- Обход Тараз (Кайнар-Шымкент) — 1,9 млн
- Кызылорда-Аральск — 1,8 млн
- Кокшетау-Петропавловск — 1,7 млн
- Балхаш-Бурылбайтал — 1,4 млн
- Павлодар-Семей-Калбатау — 1,3 млн
- Актобе-граница РФ (Оренбург) — 1,3 млн
- Павлодар-граница РФ (на Омск) — 856 тыс
- Костанай-граница РФ (Троицк) — 831 тыс
- Уральск-граница РФ (на Самару) — 774 тыс
- Шу-Бурылбайтал — 707 тыс
- Кандыагаш-Макат — 583 тыс
- Уральск-граница РФ (на Саратов) — 570 тыс
- Бейнеу-Акжигит (граница Узбекистана) — 163 тыс
- Ушарал-Достык — 101 тыс.