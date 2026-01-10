Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Топ-10 платных дорог Казахстана по загруженности

По итогам 2025 года на платных автомобильных дорогах Казахстана зафиксировано порядка 74 млн поездок, передает DKNews.kz.

Источник: DKNews.kz

На сегодняшний день в стране функционируют 26 платных участков общей протяженностью 4 883 км, в том числе 12 участков I технической категории (2 231 км) и 14 участков II-III технических категорий (2 652 км).

Структура трафика демонстрирует концентрацию спроса вокруг крупнейших агломераций и основных транзитных осей: топ-5 участков обеспечили 51% всех поездок, а топ-10 — около 73%. Максимальная интенсивность пришлась на направление Алматы-Конаев (11,8 млн) и южные маршруты Шымкентского узла, включая выезд на границу Узбекистана (9,3 млн).

Ниже приведен перечень платных участков по убыванию числа поездок.

Платные участки (2025): рейтинг по трафику.

  1. Алматы-Конаев — 11,8 млн
  2. Шымкент-граница Узбекистана — 9,3 млн
  3. Шымкент-Тараз — 6,5 млн
  4. Тараз-Қайнар — 5,4 млн
  5. Шымкент-Қызылорда — 4,8 млн
  6. Астана-Темиртау — 4,4 млн
  7. Конаев-Талдыкорган — 3,9 млн
  8. Астана-Щучинск — 3,7 млн
  9. Щучинск-Кокшетау — 3,2 млн
  10. Астана-Павлодар — 2,5 млн
  11. Алматы-Хоргос — 2,5 млн
  12. Костанай-Денисовка — 1,9 млн
  13. Обход Тараз (Кайнар-Шымкент) — 1,9 млн
  14. Кызылорда-Аральск — 1,8 млн
  15. Кокшетау-Петропавловск — 1,7 млн
  16. Балхаш-Бурылбайтал — 1,4 млн
  17. Павлодар-Семей-Калбатау — 1,3 млн
  18. Актобе-граница РФ (Оренбург) — 1,3 млн
  19. Павлодар-граница РФ (на Омск) — 856 тыс
  20. Костанай-граница РФ (Троицк) — 831 тыс
  21. Уральск-граница РФ (на Самару) — 774 тыс
  22. Шу-Бурылбайтал — 707 тыс
  23. Кандыагаш-Макат — 583 тыс
  24. Уральск-граница РФ (на Саратов) — 570 тыс
  25. Бейнеу-Акжигит (граница Узбекистана) — 163 тыс
  26. Ушарал-Достык — 101 тыс.