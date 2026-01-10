Ричмонд
В Сочи закрыли аэропорт и включили сирены

В Сочи временно приостановили прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Аэропорт ввел ограничения из-за угрозы атаки БПЛА.

В Сочи временно приостановили прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сообщил Кореняко. Мэр Андрей Прошутин написал в своих соцсетях, что в городе объявили угрозу атаки БПЛА. Как пишет telegram-канал Kub Mash, в городе воют сирены.

Ранее аэропорт Шереметьево в Москве временно приостановил прием воздушных судов из-за неблагоприятных метеоусловий. В частности, в связи с приходом в регион циклона «Фрэнсис», сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

