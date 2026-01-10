Юрист: Долина должна съехать и передать квартиру Лурье до 13 января

Лариса Долина имеет пять рабочих дней на исполнение решения суда о выселении из квартиры, учитывая праздники, передать ключи Полине Лурье она должна до 13 января. Об этом aif.ru заявил заслуженный юрист России Иван Соловьев.
«По закону на исполнение решения суда дается 5 рабочих дней. Мосгорсуд принял решение 25 декабря. После этого до Нового года было три рабочих дня. И в этом году, получается, оставшиеся два рабочих дня приходятся на 12 и 13 января», — сказал Соловьев.
По мнению юриста, раньше начала рабочей недели никакие действия по исполнению решения суда предприниматься не будут.
«Дальше Лурье может взять исполнительный лист, отнести его в соответствующий отдел службы судебных приставов, который обслуживает район Хамовники и который обязан обеспечить исполнение решения суда», — подчеркнул Соловьев.
Долина уехала из России и до 20 января не сможет лично передать ключи Полине Лурье.