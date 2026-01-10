Юрист: Долина должна съехать и передать квартиру Лурье до 13 января

«По закону на исполнение решения суда дается 5 рабочих дней. Мосгорсуд принял решение 25 декабря. После этого до Нового года было три рабочих дня. И в этом году, получается, оставшиеся два рабочих дня приходятся на 12 и 13 января», — сказал Соловьев.