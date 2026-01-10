«На 6 тысяч преступлений меньше»: в МВД подвели итоги преступности за 2025 год

Существенное сокращение отмечено по тяжким и особо тяжким преступлениям, включая убийства, причинения тяжкого вреда здоровью, разбои, грабежи, кражи, хулиганства и др. Также отмечается снижение преступности в общественных местах и на улицах, а также уменьшение числа преступлений с применением оружия и повторных правонарушений, совершаемых ранее судимыми лицами. Улучшена раскрываемость по всем видам преступлений, в том числе по особо тяжким — до 98%.Раскрыто более 2,7 тыс. преступлений прошлых лет. В 2025 году полицией задержано свыше 1,6 тыс. лиц, находившихся в розыске, а также установлено местонахождение и возвращены в семьи более 20 тысяч пропавших граждан. Обеспечено восстановление прав потерпевших: в целом организовано возмещение ущерба на сумму порядка 60 млрд тенге. Пресечено более 17 млн административных правонарушений, что позволило остановить противоправные действия на ранней стадии — до того, как они могли перерасти в тяжкие последствия.