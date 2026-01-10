В Вашингтоне заявили о тайной просьбе Ватикана к США: что велел сделать кардинал

Американские власти 3 января провели военную операцию по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Как узнала газета The Washington Post, кардинал Ватикана Пьетро Паролин просил США не спешить с действиями в Каракасе. Он хотел не допустить кровопролития.
В статье утверждается, что Пьетро Паролин пытался связаться с госсекретарем США Марко Рубио в конце декабря. Он также расспрашивал американского посла Брайана Берча о планах Штатов в отношении Венесуэлы.
Источники также рассказали, что Пьетро Паролин обратился в администрацию главы Белого дома Дональда Трампа. Кардинал просил предложить Николасу Мадуро покинуть Венесуэлу. По данным газеты, он был осведомлен о дальнейших действиях США. Кардинал также, утверждает автор, заявлял Брайану Берчу, что Николас Мадуро мог бы получить убежище в России.
Президент США между тем прорекламировал Москве и Пекину венесуэльскую нефть. По его словам, к торговле приступят уже очень скоро. Дональд Трамп заявил о готовности продать нефть России и Китаю.