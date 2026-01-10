916-й гол Овечкина помог «Вашингтону» разгромить «Чикаго» в матче НХЛ

Для россиянина этот гол стал 916-м в регулярках НХЛ. Он удерживает лидерство в истории по этому показателю. С учётом плей-офф Овечкин забросил 993 шайбы (916+77) и уступает только Уэйну Гретцки (1016; 894+122). В нынешнем сезоне форвард набрал 37 (19+18) очков в 45 матчах.