916-й гол Овечкина помог «Вашингтону» разгромить «Чикаго» в матче НХЛ

Для россиянина этот гол стал 916-м в регулярках НХЛ. Он удерживает лидерство в истории по этому показателю. С учётом плей-офф Овечкин забросил 993 шайбы (916+77) и уступает только Уэйну Гретцки (1016; 894+122). В нынешнем сезоне форвард набрал 37 (19+18) очков в 45 матчах.
916-й гол Александра Овечкина в НХЛ. Видео © X / Washington Capitals.
Также шайбы забросили Энтони Бовиллье, Коннор Макмайкл, Этен Фрэнк и Джастин Сурдиф. У «Чикаго» отличился Оливер Мур. «Кэпиталз» с 52 очками идёт на седьмом месте в таблице Восточной конференции, «Чикаго» занимает 12-ю строчку Запада с 43 баллами.
Ранее Life.ru рассказывал, что вратарь Илья Сорокин побил рекорд «Айлендерс» по сухим матчам после разгромной победы в НХЛ. На счету россиянина теперь 26-й матч без пропущенных шайб.
Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.